Mondo TV, accordo con Idea Lab su programma di licensing per Grisù

Mondo TV

Mondo TV France

Mondo TV Suisse

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha comunicato che le proprie controllatehanno(società editrice di Milano) un, attualmente in produzione da parte del gruppo Mondo TV e basata sulla property "Il draghetto Grisù".L'accordo è considerato importante "per ildi Grisù, il programma di licensing e merchandising in Italia di Grisù, da cui deriveranno royalties per la Mondo TV France quale coproduttore della serie e una commissione per Mondo TV Suisse quale distributore".Il contratto prevede ilin caso di superamento del minimo garantito medesimo: su tutte tali somme la Mondo TV France riceverà la propria quota di ricavi (dopo la deduzione della commissione di Mondo TV Suisse quale distributore).