Pagamenti open banking, Tink: da migliorare infrastrutture ed esperienza utente

(Teleborsa) - Tre su quattro dirigenti finanziari di istituzioni finanziarie europee (74%) ritengono chee l'attenuazione delle frodi rappresentino i vantaggi chiave dell'open banking. Anche la possibilità di effettuare(70%) e la potenziale(67%) sono considerati dei benefici essenziali. È quanto emerge dall'indagine 2022 di Tink, la piattaforma di open banking leader in Europa che è stata acquisita da, che ha interrogato 380 dirigenti del settore in 12 differenti mercati europei.che i dirigenti ritengono più adatti ai servizi di payment initiation mirano a risolvere processi anti-intuitivi, frustranti e che richiedono tempo per l'utente. Nello specifico:(P2P),, Trasferimenti diQuasi un terzo (30%) degli intervistati considerauna sfida chiave per l'adozione dei servizi di payment initiation (PIS). "Con i pagamenti istantanei, i commercianti possono ricevere e confermare i fondi in tempo reale - si legge nel rapporto - Completare il pagamento entro pochi secondi dall'acquisto elimina il rischio di pagamenti annullati o fondi insufficienti al momento del trasferimento".Sebbene molti clienti utilizzino già molte soluzioni di open banking, il sondaggio mostra che laè considerata un problema (28%). Con l'aumento dell'utilizzo delle carte, è aumentata anche l'adozione di metodi di pagamento alternativi come PayPal, Klarna e iDeal."Mentre molti istituti di pagamento stanno iniziando a esplorare o utilizzare i servizi di avvio del pagamento per il trasferimento di fondi - sia per facilitare i pagamenti direttamente ai commercianti, sia per saldare fatture aperte - il", evidenzia Tink.Il terzo ostacolo all'adozione del PIS evidenziato dagli intervistati è. "Le sfide relative alle API PSD2 per PIS sono note da molto tempo - è la riflessione su questo aspetto - Mentre alcuni fornitori di terze parti sono riusciti a innovare in merito alle scarse esperienze utente offerte dalle API PSD2, gli operatori più piccoli non hanno avuto la capacità di farlo".