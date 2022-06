Prezzi carburanti in forte rialzo: probabili nuovi interventi governo su accise

Eni

(Teleborsa) - Isulla rete italiana, sia per quanto riguarda la benzina che il diesel,. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del MISE aggiornati alle 8 di ieri 31 maggio, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self sale a 1,914 euro/litro (valore precedente 1,902). Ilself si porta a 1,831 euro/litro (da 1,821). Quanto al, per la benzina il prezzo medio aumenta a 2,049 (da 2,037), il diesel servito sale a 1,973 (da 1,963).Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in forte salita, oggi si registrano decisi, rileva Quotidiano Energia:con +2 cent su benzina e diesel, Tamoil con +4 cent sulla benzina e +3 sul diesel, IP con +3 sulla verde e +2 sul diesel e Q8 con +3 cent sulla benzina e sul diesel. In attesa di assorbire i nuovi interventi, i prezzi praticati sul territorio mostrano incrementi sia sulla modalità self che servito a valle dei rincari decretati nei giorni scorsi.Dopo la diffusione di questi dati, la sottosegretaria all'economiaha affermato che. "Banalmente l'aumento dei prezzi fa anche aumentare il gettito dell'IVA, che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato, ma lo utilizziamo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo", ha detto Guerra a Mattina 24 su Rainews 24, ricordando che per l'energia "il governo ha fatto già interventi per 30 miliardi".Queste dichiarazioni sono state accolte positivamente da, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (UNC), anche se l'associazione crede che servano interventi a più lungo periodo. "Bene, ottima notizia se non significa, però, che il Governo si limiterà solo a prolungare il taglio delle accise oltre l'8 luglio - ha affermato Dona -che scatterebbero per il gasolio"."I dati ufficiali di ieri del ministero della Transizione Ecologica sono preoccupanti - ha aggiunto il presidente dell'UNC - La benzina, nonostante l'intervento del governo pari a 30,5 cent, da 2 settimane è, ossia ai 1,869 euro al litro della rilevazione del 28 febbraio. Per il gasolio peggio ancora: non è mai sceso sotto i rialzi seguiti allo scoppio del conflitto, ossia ai 1,740 euro al litro".