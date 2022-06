RiminiWellness, al via domani l’estate del benessere

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Ilè arrivato. Domani, giovedì 2 giugno 2022, si alza ufficialmente il sipario su, per un lungo weekend all’insegna dello sport, del benessere e del divertimento. In fiera e sulla Riviera.Per il pubblico le porte dei 20 padiglioni del polo fieristico riminese disi apriranno alle 9.30, mentre l’inaugurazione ufficiale della 16esima edizione della kermesse è in programma alle ore 14.30 nella hall centrale (ingresso Sud) alla presenza di, presidente IEG,, assessore allo Sport del Comune di Rimini,, campionessa mondiale di pattinaggio di velocità su ghiaccio e plurimedagliata alle olimpiadi invernali di Beijing 2022 e, campionessa paraolimpica di nuoto. A questi si aggiungerà la squadra dell’Aeronautica Militare di Ginnastica Ritmica, che darà prova della loro arte con un’emozionante esibizione.Dopo le lunghe chiusure forzate imposte dalla, centri sportivi, palestre e piscine puntano alla ripartenza. La luce in fondo al tunnel è rappresentata dalla resilienza e dalla capacità di innovare che le aziende del settore fitness e benessere porteranno a. Secondo l’Istat, nella prima metà del 2021 sono stati oltre 20 milioni gli italiani che hanno praticato attività fisiche in modo continuativo o saltuario. Adesso si può e si deve ripartire con la giusta carica e RiminiWellness è lo spazio giusto dove l’intera filiera può tornare a incontrarsi, grazie ad un format unico che unisce l’anima B2C - Active - con quella B2B –Pro.Fit.