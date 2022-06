Scuola, Anief: norme su pensioni vanno cambiate, rivalutare ruolo ATA

(Teleborsa) - Per il sindacato della scuolale: da quota 96 in vigore fino a qualche anno fa si sta andando verso quota 120 e forse più mentresi ha diritto all’assegno di quiescenza cone senza riduzioni.Nella- sottolinea il sindacato - i requisiti richiesti sono decisamente più bassi, In, l’età minima di pensionamento è stata fissata a 62 anni, mentre ci sono altri Paesi – come– dove l’età minima per lasciare il lavoro è fissata a 55 anni. In molti altri paesi, come, allo stesso modo, è possibile ottenere una pensione piena al completamento del numero di anni di servizio richiesti.Sul fronte deglisi è assistito allaa seguito della previsione di, a decorrere dal 1° settembre 2022, di un pari numero di assistenti amministrativi facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti ed al decremento diregistrato nel profilo di"Siamo fortemente contrariati della non curanza e della totale assenza di considerazione nei confronti del", afferma il Presidente del sindacato, aggiungendo "la nostra battaglia non di fermerà certo adesso. Abbiamo in corso un rinnovo contrattuale dove faremo valere le ragioni di migliaia di lavoratrici e lavoratori che garantiscono la tenuta del sistema scolastico”.