L'indice del settore alimentare italiano marcia in positivo (+1,27%), lieve rialzo per Campari

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 111.730,8 con un incremento di 1.404,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 520, dopo aver avviato la seduta a 515.Tra ledi Piazza Affari dell'indice alimentare, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,37%.Tra i titoli adel comparto alimentare, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,57%.Tra ledi Milano, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,51%.