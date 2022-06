Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 32.674 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.090 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,03%); in frazionale calo l'(-0,37%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,02%),(+0,45%) e(+0,43%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,39%),(-0,91%) e(-0,84%).Al top tra i(+3,15%),(+2,01%),(+1,48%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.Crolla, con una flessione del 2,15%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,80%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,83%),(+4,69%),(+4,32%) e(+4,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,93%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,05%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,55%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,70%.