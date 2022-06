Enav, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,1081 euro

ENAV

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, hae larelativo pari a 58.506.483,25 euro, corrispondenti ache risulterà in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo verrà posto in pagamento il 26 ottobre 2022 con data stacco cedola il 24 ottobre 2022 e record date il 25 ottobre 2022.I soci hannoper il triennio 2022-2024 nelle persone di Dario Righetti (Lista 2), in qualità di Presidente, Valeria Maria Scuteri (Lista 1) e Giuseppe Mongiello (Lista 1), Sindaci effettivi, nonché di Roberto Cassader (Lista 2) e di Flavia Daunia Minutillo (Lista 1) quali Sindaci supplenti.Inoltre, l'assemblea ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione dellae si è espressa in senso favorevole, con deliberazione di carattere non vincolante, sulla seconda sezione della stessa.Infine, ha contestualmente deliberato, nonché alla disposizione senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti di tutte o parte delle azioni proprie oggetto dell'autorizzazione all’acquisto in questione nonché di quelle già detenute.