Il comparto sanitario italiano si muove in territorio positivo (+1,45%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Amplifon

DiaSorin

bassa capitalizzazione

Eukedos

Garofalo Health Care

GPI

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 237.879,3 in guadagno dell'1,45%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 875, dopo aver avviato la seduta a 869.Nel, rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,02% sui valori precedenti.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,37%.Tra i titoli adell'indice sanitario, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,71% sui valori precedenti.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,82%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%.