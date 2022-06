Ucraina, ok degli ambasciatori Ue a sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia

(Teleborsa) - Gli ambasciatori dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea hanno adottato ilanti-russe, che include l'embargo graduale alin arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti ma esclude il patriarcadalla lista nera come richiesto dal governo ungherese. Resta l'esclusione dal sistemadi ulteriori istituti finanziari russi, a cominciare dal colosso bancario Sberbank. L'approvazione formale del sesto pacchetto, si apprende ancora, avverrà mediante procedura scritta. La deadline è fissata per il 3 giugno alle 9."Grazie alla Presidenza francese del semestre Ue è stato concordato oggi un altro forte pacchetto di sanzioni contro Putin e il Cremlino. Di fatto, il 90% delle importazioni russe di petrolio all'Ue sarà bandito entro la fine del 2022. Ciò ridurrà la capacità della Russia di finanziare la sua guerra", ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue,L'embargo al petrolio in arrivo via mare scatterà entro otto mesi.si sono impegnate a stoppare l'import nazionale benché l'oro nero in arrivo in Europa via oleodotti sia escluso dalle sanzioni. Alla Repubblica Ceca è stata concessa una deroga di 18 mesi, alla Bulgaria l'esenzione durerà fino al 2024Nel frattempo glihanno annunciato ulteriori interventi contro Mosca che colpiscono dirigenti governativi, oligarchi e società legate a Vladimir Putin e a settori chiave dell'economia russa, oltre a limitare l'accesso dell'esercito del Cremlino alla tecnologia Usa.