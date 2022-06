BFF Bank, accordo con Audax per servizi factoring in Italia e Spagna

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha siglato un. L'intesa prevede la cessione pro soluto dei crediti commerciali vantati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella forma del revolving e per una durata di due anni.Grazie a tale accordo, BFF garantisce ad Audax Renewables undegli enti della Pubblica Amministrazione e accompagna il gruppo spagnolo nel processo di analisi delle opportunità commerciali nel settore pubblico in un momento molto delicato e di forte cambiamento per il mercato energetico."Il nuovo accordo con Audax è un ulteriore esempio di come il Factoring possa essere uno strumento a favore di quelle aziende che vogliono cogliere nuove opportunità di crescita - ha commentato- Una dimostrazione concreta di sinergia nell’interesse dell’intera comunità, in un momento in cui, grazie al PNRR, il Paese si appresta a beneficiare di nuove risorse, e in un settore, quello energetico, che si trova ora al centro di sfide importanti".