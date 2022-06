Brillano i mercati europei. Investitori guardano a BCE

Bank of America

(Teleborsa) -, in una giornata priva di grandi spunti per l'assenza di dati macroeconomici significativi e di trimestrali. I due momenti centrali per i mercati saranno giovedì, con la, e venerdì pomeriggio con il dato sull'. Nel primo caso, gli occhi saranno puntati sulle nuove proiezioni macroeconomiche per l'Eurozona e sulle indicazioni dei banchieri centrali su fine del quantitative easing dal terzo trimestre e aumento dei tassi da luglio.Il Financial Times ha scritto che consiglio direttivo della BCE sta studiando una proposta per creare unse necessario a sostegno dei paesi alle prese con crescenti costi di finanziamento come l'Italia. Secondo, "i, con l'Italia in primo piano. La risposta è ancora più politica fiscale, politica permettendo".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,073. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.853,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,38% e continua a trattare a 119,3 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +208 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,34%.avanza dello 0,99%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,16%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,08%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,28% sul; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,23% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 26.743 punti.Sale il(+0,88%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,91%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,42%.Brilla, con un forte incremento (+2,74%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,28%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,26%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,97%.di Milano,(+3,40%),(+2,53%),(+2,47%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%.Tra i dati01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. 4,1%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. -4,7%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,3 Mld $; preced. -109,8 Mld $)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥).