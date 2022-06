Brillano i mercati europei. Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulla riunione della BCE, in calendario giovedì, e sulle nuove proiezioni macroeconomiche per l'Eurozona. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l', in attesa venerdì pomeriggio del dato sull'inflazione statunitense.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,07. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,35%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 118,6 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +209 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,34%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 1,00%; ben impostata, che mostra un incremento dello 0,98%. Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,65%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,55% termina a quota 26.827 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,28 miliardi di euro, in deciso ribasso (-13,43%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,48 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,34 miliardi.di Milano, troviamo(+4,70%),(+3,83%),(+3,65%) e(+3,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,37%),(+3,13%),(+2,94%) e(+2,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,40%.Tra lepiù importanti:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. 4,1%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. -4,7%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,3 Mld $; preced. -109,8 Mld $)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥).