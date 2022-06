Didi vola in borsa: autorità cinesi pronte a chiudere inchiesta

Didi

Uber

Full Truck Alliance

Kanzhun

(Teleborsa) - La società di trasporti con sede a Pechino, spesso chiamata lacinese, sta mostrando. A far schizzare il titolo è stata l'indiscrezione del Wall Street Journal secondo cui le autorità di regolamentazione cinesi starebberosul colosso del ride-hailing e su altre due aziende. Le autorità si starebbero preparando a consentire il ritorno delle loro app sugli app store nazionali già questa settimana, si legge nell'articolo.Nel luglio 2021, poco dopo lo sbarco a Wall Street, la Cyberspace Administration of China aveva aperto un'indagine sulla società, sospendendo la possibilità per isulla piattaforma. Ciò aveva fatto crollare le quotazioni della società, che ora è pronta ad abbandonare la borsa di New York.Sempre secondo Wall Street Journal, le autorità di regolamentazione stanno anche pianificando di consentire alle app dellae della società didi tornare sugli app store questa settimana.