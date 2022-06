Elica presenta LHOV. Cocci: "Siamo avanti e ci lanciamo sempre più nel cooking"

Elica

(Teleborsa) -all'appuntamento del Salone di Milano come". E' quanto affermato in una intervista rilasciata a Teleborsa il, che aggiunge "Elica è costituita dache stiamo mettendo a terrà a grande velocità. La nuova strategia che abbiamo presentato oggi sta dando risultati, perché fa le cose in maniera diversa da come sono state fatte prima".Con ilpresentato oggi al mercato, Elica "perché si tratta di tre prodotti in uno: forno, piano cottura e cappa aspirante. E' una novità assoluta - afferma Cocci - ce lo abbiamo solo noi sul mercato, e siamo sicuri che è un prodotto che avrà la stessa crescita e lo, che nel giro di 5 anni è arrivata a rappresentare circa il 15% dei ricavi dell'azienda"."LHOV - sottolinea il manager - è un, che ci lancia nel mondo del cooking e rappresenta l'intera cucina, quindi nulla ci vieta di aggiungere altri elementi. A questo puntoe non più un produttore di cappe o uno specialist di aspirazione".Dal 2016 al 2021 la crescita del market share di Elica è stata guidata da due o tre elementi principali, afferma il Ceo, citando "una, attraverso prodotti con feature estetiche e tecnologiche sempre all'avanguardia ed anticipando sempre quello che il mercato darebbe andato a chiedere". "Lo abbiamo fatto con- aggiunge - distribuita in tutti i Paesi europei, in modo da massimizzare qualunque innovazione venisse concepita al centro, con una rete distributiva che ci fa ben sperare per il prodotto presentato oggi".Per quanto riguarda l'innovazione Elica mostra. "Una ulteriore opportunità" la definisce l'Ad, spiegando che "la divisione motori ha un suo business plan, in parte legato al controllo di quella che è una tecnologia importante del mondo cooking, ma è anche molto legato al percorso di sostenibilità e dell'elettrificazione".perché abbiamo una, siamo avanti perché abbiamo una, quindi siamo un'azienda molto verticalizzata, e siamo avanti perché siamo entrati, almeno a livello di omologazione, nel mondo dell'idrogeno", afferma Cocci, concludendo che"è un qualcosa che, a seconda della velocità con cui il governo sarà in grado di cogliere questa opportunità che è diventata già value proposition per molti dei nostri clienti oggi".