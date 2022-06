Energia, Antitrust: provvedimento cautelare nei confronti di Facile Energy

(Teleborsa) - L’ha adottato un provvedimento cautelare nei riguardi disospendendo provvisoriamente ogni azione diretta ad attivare contratti di fornitura di energia elettrica e gas mediante teleselling, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà delovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti.L’Autorità ha, inoltre, sospeso con ille richieste di pagamento e la disalimentazione delle forniture in pendenza di reclami. A seguito dell’analisi delle segnalazioni e della documentazione acquisita nel corso dell’ispezione condotta dopo l’avvio del procedimento, l’Autorità ha ritenuto che esistessero i presupposti di gravità e di attualità delle pratiche contestate in avvio. Facile Energy dovrà comunicare entro 10 giorni le misure adottate per sospendere tali pratiche.