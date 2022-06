Fervi, ricavi in forte crescita nel primo trimestre

Fervi

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il primo trimestre 2022, riportando un preconsuntivo dipari a circa 14,7 milioni di Euro, rispetto a 8,6 milioni di Euro al 31 marzo 2021, con un incremento circa del 70,9% e segnando ildi ricavi consolidati del periodo. L’incremento è da attribuire principalmente - spiega la società nella nota dei conti - alacquisita a settembre 2021.Laconsolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,5 milioni di Euro, è rimastarispetto al dato al 31 dicembre 2021 (-10,4 milioni di Euro) ed è principalmente variata per effetto dell’investimento in capitale circolante necessario a far fronte all’aumento dei volumi di vendita.I dati relativi al 31 marzo 2022 - si legge nella nota - sonogestionali e "non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile".Nel commentare l’andamento del Gruppo,, ha dichiarato: “Gli eccezionali risultati del trimestreche affianca, alla crescita organica, un solido aumento delle attività attraverso acquisizioni mirate".