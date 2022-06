Future USA positivi in attesa di Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici statunitensi anticipando una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora, in una seduta priva di spunti macroeconomici e dopo aver terminato la scorsa settimana in calo.Venerdì scorso, è stato reso noto ilche ha evidenziato una crescita di 390.000 nuovi posti di lavoro, confermando i timori di una Fed più aggressiva sul fronte dei tassi di interesse.A fare da assist ai listini azionari mondiali contribuisce il progressivo ritorno alla normalità delle principali città cinesi dopo gli ultimi lockdown anti Covid.Nel frattempo, il future sul Dow Jones sale dello 0,87% a 33,186 punti, mentre il Nasdaq avanza dell'1,14% a 4.155 punti. Positivo anche quello sullo S&P500 con un +1,14% a 12.744 punti.