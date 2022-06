Homizy, procedono attività per realizzazione primi due progetti in pipeline

Homizy

(Teleborsa) -, società controllata dae attiva nel settore del Build-to-Rent, ha comunicato che "". La società, quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, ha spiegato che il mercato milanese è già tornato (ed ha già superato) i livelli pre-pandemia. Con il rientrare dell'emergenza sanitaria, molti proprietari a Milano sono tornati a puntare sugli affitti brevi, grazie al ritorno del turismo e delle trasferte di lavoro, comportando così un calo drastico dello stock disponibile. Parallelamente alle attività in corso sui cantieri, la società stadi nuovi immobili per la realizzazione di nuovi progetti di build to rent.Per quanto concerne il progetto sull'area sita in(zona di Città Studi), che prevede la realizzazione di circa 200 camere, la società ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Paesaggio del Comune di Milano e ultimerà entro la fine dell'esercizio in corso (che chiude al 30 settembre) le. La conclusione dei lavori e l'avvio delle locazioni ai co-resident avverranno per la fine dell'anno solare 2023.Relativamente al progetto di, Homizy prevede di concluderedell'area entro la chiusura dell'esercizio in corso. Per la realizzazione del progetto, un edificio di circa 380 camere in zona Ortica a Milano, è stata presentata nel mese di maggio la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) propedeutica all’avvio dei lavori previsto per la fine dell’anno. L'ultimazione dei lavori e la messa a reddito delle camere avverranno per la fine dell'anno solare 2023."Il co-living si sta dimostrando un modello abitativo sempre più interessante e di tendenza - ha commentato il- Il settore del Build-to-Rent sta attirando, oggi anche in Italia, importanti investimenti da parte di numerosi operatori, che vedono nel residenziale a reddito una nuova asset class su cui concentrarsi. La scelta di puntare sul co-living, in una città come Milano, in cui le esigenze abitative dei giovani faticano a trovare risposta, si sta rivelando sempre più interessante eprima degli altri".