JetBlue migliora offerta per Spirit Airlines per spuntarla su Frontier

(Teleborsa) - Continua laper la compagnia aerea low-cost statunitenseha migliorato la propria offerta, ovvero quella commissione che viene pagata se la transazione non va in porto per motivi antitrust. La reverse break-up fee è ora di 350 milioni di dollari (3,20 dollari per azione Spirit); ciò rappresenta un aumento di 150 milioni di dollari, o 1,37 dollari per azione Spirit, rispetto alla commissione che JetBlue aveva precedentemente offerto e 100 milioni di dollari in più rispetto all'importo offerto da Frontier.ha infatti dichiarato giovedì di averdi scioglimento di 250 milioni di dollari, neldi Spirit ad approvare la propria offerta (sconsigliata dal proxy advisor Institutional Shareholder Services proprio per la mancanza di una reverse break-up fee).La nuova offerta di JetBlue prevede anche ilrelativi alla reverse break-up fee, strutturato come un dividendo in contanti per gli azionisti di Spirit subito dopo il voto degli azionisti di Spirit che approva la combinazione tra Spirit e JetBlue.Lacomprende quindi 30 dollari per azione al closing e 1,50 dollari per azione come pagamento anticipato. L'offerta precedente ( di natura ostile ) di JetBlue era di 30 dollari per azione.