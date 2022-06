Kiev: "Riconquistata metà di Severodonetsk". Sale tensione Londra-Mosca

(Teleborsa) -peranche daAnche iche invierà il Regno Unito avranno una gittata di, conferma Londra. La consegna diha il solo obiettivo di, afferma Putin mentre il governo britannico rivendica come giustificata la prevista fornitura di sistemi missilistici multi-testata a lungo raggio all'Ucraina. Lo scrive il premierin un messaggio in cui ignora il cruciale voto di fiducia di stasera sulla sua leadership in casa Tory per tornare a sfidare invece la Russia di Vladimir Putin. "Noi - twitta -che spiana città e uccide civili. Per questo il Regno Unito donerà allediIntanto, il ministro degli esteri russoè stato costretto a rinunciare alla visita indopo che diversi paesi europei hanno chiuso lo spazio aereo al suo volo.: così Lavrov ha commentato la decisione di diversi Paesi europei di chiudere i propri spazi aerei al suo volo, costringendolo a rinunciare alla prevista visita alla Serbia, Paesedi Mosca. Per il ministro dell'interno serbo Aleksandar Vulin, quelli che hanno impedito l'arrivo del ministro Lavrov a BelgradoDopo oltre un mese,: un bombardamento russo ha colpito una fabbrica nella zona orientale della capitale ucraina. Eminaccia lacome possibile ritorsione dell'invio di lanciarazzi oltre gli 80 km confermata dai britannici. La Russia potrebbe colpire infrastrutture ucraine e istituzioni del governo di Kiev se all'Ucraina venissero consegnati lanciarazzi multipli a lungo raggio: è l'avvertimento lanciato dal capo della commissione difesa della Duma,I russi controllavano ilma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la città è divisa a metà. Gli occupanti hanno perso un numero enorme di personale, otto russi sono stati fatti prigionieri”. Lo ha detto il governatore di Luganskcitato da Ukrinform.è stata provocata dalla Russia, che è l'aggressore, e sta mietendoche sono gli aggrediti. Noi continueremo a lavorare per la pace, continueremo a lavorare per un'escalation diplomatica, ma per volere la pace bisogna essere in due", dice il ministro degli Esteri,Intanto,una riunione a tre traper discutere dello sblocco alle esportazioni di grano attraverso i porti del Mar Nero. Lo riferisce la Cnn turca, secondo cuinei prossimi giorni….del Papa "ai responsabili delle nazioni:concrete trattative per un cessate il fuoco", ha detto Francesco al Regina Coeli parlando del conflitto in Ucraina. E ha aggiunto:?«Si ascolti il grido disperato della gente che soffre, lo vediamo sui media tutti i giorni. Si abbia il rispetto della vita umana, si fermi la macabradappertutto.