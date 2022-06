Melrose vola in borsa dopo vendita Ergotron a Sterling Group

Melrose Industries

(Teleborsa) -, azienda britannica focalizzata sull'acquisizione, trasformazione e vendita di aziende manifatturiere, èdopo che ha stipulato una fondi gestiti da The Sterling Group per un corrispettivo di circa 650 milioni di dollari. Ergotron è un designer, produttore e distributore diper ambienti di lavoro, con un patrimonio lordo al 31 dicembre 2021 di 617 milioni di sterline e un utile operativo rettificato 2021 di 58 milioni di sterline (EBITDA 2021 pari a 62 milioni di sterline)Avendo venduto le attività di Nortek Air Management e Nortek Control lo scorso anno, Ergotron è l'ultima delle attività rimaste dall'acquisizione dinel 2016. Al termine di questa operazione, Melrose "avràdegli azionisti, trasformando al contempo le stesse attività di Nortek", si legge in una nota.Spicca il volo, che si attesta a 138,2, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 138,7 e successiva a quota 139,9. Supporto a 137,4.