Mobius: la ricerca necessaria per abbattere le emissioni nel settore della mobilità

Atlantia

Atlantia

(Teleborsa) - Al tavolo dedicato allatre rappresentanti del mondo accademico -Professore Ordinario di Economia applicata dell’Università degli Studi di Genova, Professoressa associata di Urbanistica del Politecnico di Milano eDirettore scientifico dinato dalla collaborazione tra- si sono concentrati sulle necessità e le azioni da intraprendereper migliorare i trasporti e abbattere le emissioni provenienti dal settore.Ilpoiché ogni forma di miglioramento sul fronte della mobilità necessita di una maggiore consapevolezza dei cittadini su quante emissioni derivino dalle forme di trasporto individuale, distinguendo peraltro quelle alimentate elettricamente dalle tradizionali automobili cui oggi siamo ancora abituati. "E’ su questi spostamenti dei singoli che si concentra" – ha dichiarato il Direttore scientifico di Mobius –– "e all’ingresso di Kooling, startup londinese che ha messo a disposizione una propria piattaforma di intelligenza artificiale e Big Data”. L’obiettivo è quello di trovare ogni tipologia di intervento per abbattere le emissioni nel trasporto, agendo su due direttrici: efficientare la mobilità e i suoi flussi e saturare le forme di trasporto pubblico, con una chiave che resta però quella della convenienza per l’utente finale che deve essere, anche nei modelli di business degli operatori di settore, invogliato all’utilizzo comune del trasporto, attraverso per esempio il costo del servizio di sharing da preferire a forme individuali che hanno il pregio della“Siamo tutti puntati al, termine entro il quale si prevede che due terzi della popolazione vivrà dentro le città, ciò significa che ci sarà un bisogno di mobilità sempre più potente e la ricerca attiva ora è necessaria per arrivare allora a offrire soluzioni efficaci, maggiore fluidità e soprattutto abbattere in tempo il riflesso inha concluso Zerbini durante il suo intervento.