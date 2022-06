Operazione BPER-Carige, a Banco Desio 48 filiali per regole antitrust

Banca Carige

(Teleborsa) - Venerdì sera è arrivato ildella partecipazione di maggioranza inda parte di, con la contestuale cessione adi due rami d'azienda per soddisfare le richieste dell'antitrust. BPER ha completato l'acquisizione dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e dallo Schema Volontario di Intervento (SVI) deldella banca ligure, corrispondendo il corrispettivo complessivo di 1 euro, previo versamento da parte del FITD in favore di Banca Carige di un importo di 530 milioni di euro a titolo di versamento in conto capitale. A valle della conclusione dell'operazione è previstosulle restanti 156.568.928 azioni ordinarie, pari al 20,582% del capitale sociale ordinario di Banca Carige.Banco Desio ha sottoscritto con BPER Banca un accordo per l'(ubicati in Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Sardegna). Si tratta di 8 sportelli bancari di proprietà di Banco di Sardegna (controllata di BPER) e di 40 sportelli attualmente di proprietà di Banca Carige. I rami d'azienda sono caratterizzati da un- da oltre 78.000 clienti, oltre ad attività, passività e rapporti giuridici ad essi riferibili, per un prezzo base di offerta pari a 10 milioni di euro.Banco Desio ha spiegato che l'acquisizione risulta "", orientati a "consolidare ulteriormente la propria vocazione di banca del territorio focalizzata sui segmenti di clientela prioritari, ossia PMI, affluent e wealth management". L'operazione consentirà un, del totale impeghi del 12% e della raccolta totale del 9%.