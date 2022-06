Petrolio, l'Arabia Sauditi aumenta i prezzi per le consegne in Asia ed Europa a luglio

(Teleborsa) - L'ha aumentato i prezzi per le consegne disui mercati asiatici ed europei nel mese di luglio, uno dei periodi di picco dei consumi. Il prezzo di riferimento OSP sull'Arab Light per l'è infatti salito di 2,1 dollari al barile a 6,5 dollari sopra al benchmark Oman/Dubai mentre quello per l'è aumentato di 2,20 dollari a 4,30 dollari sopra il Brent.La decisione ha spinto in alto quindi il petrolio sui mercati asiatici. Ilsi attesta invece a 120,44 dollari al barile (+0,60%) dopo aver toccato un massimo intraday oltre i 121 dollari. Ilsale dello 0,66% a 119,65 dollari al barile.