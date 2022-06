Piazza Affari, i dividendi di oggi 6 giugno 2022

Tinexta

Emak

Indel B

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 6 giugno in Borsa Italianale seguenti società:ISIN: IT0005037210Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 08/06/2022ISIN: IT0001237053Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,075 EURData di pagamento: 08/06/2022ISIN: IT0005245508Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 08/06/2022