Pozzi Milano, in Borsa per rilanciare il brand. Deal trasformativi nel breve periodo

(Teleborsa) - Prendere une una, unire i punti di forza di entrambe e quotare in borsa una società dal grande potenziale e in grado di dialogare sia con le PMI italiane che con i grandi player esteri nell'ambito dell’arte della tavola e della moda. È il progetto per cui sono al lavoro due manager italiani con alle spalle una solida esperienza borsistica e che, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita., CEO di, e, ex CEO Dmail ee imprenditore attivo da 30 anni in vari settori, prevedono di rilanciare in chiave attuale lo storico brand milanese del lusso, producendo una serie di prodotti Made in Italy e posizionando il marchio in diverse aree di mercato, estendendo la produzione su settori differenti legati tra loro da un’identità forte.Ilattraverso la trasformazione in Pozzi Milano S.p.A. di Easy Life Srl, azienda lombarda che produce e distribuisce stoviglie disegnate in Italia e prodotte con materiali di alta qualità. Presente sul mercato da oltre 30 anni, esporta oltre il 90% della produzione in 54 paesi e ha chiuso il 2021 con un fatturato di circa 18 milioni di euro, EBITDA di 1,6 milioni di euro e utile netto di circa 0,6 milioni."Oggi, con la globalizzazione,- spiega Rinaldo Denti a Teleborsa - Quello che abbiamo in mano è invece il più antico luxury brand maschile, fondato nel 1876, che aveva un flagship store, che ha vinto la triennale del design e con il suo fondatore, Claudio Tridenti Pozzi, che è stato il primo cavaliere del lavoro nel campo della moda, oltre a ideare profumi da uomo (l'acqua di Pozzi) e borse da viaggio". L'idea dell’imprenditore è usare il brand Pozzi Miano produrre in prima persona alcuni articoli e usare le licenze per "contaminare altri marchi con il nostro brand".L’obiettivo è usare il digitale per accelerare le crescita, potendo anche contare su una struttura societaria snella e su un modello di business non dipendente dagli store fisici. "Vogliamo attrarre giovani e pensiamo di- racconta l'imprenditore - Sarebbe bello che questo brand storico si muovesse con degli stilemi, con dei messaggi, con un passo giovane. Quindi magari con l'aiuto di Instagrammer e modi di vendita brillanti: non abbiamo pregiudizi, perché non avendo flagship store in centro e non avendo investimenti fatti che possono danneggiare la parte online,".Visto la presenza di Diego Toscani come maggiore azionista, l'idea è sfruttare le potenzialità offerte da Promotica, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy. "Promotica è veramente molto forte nel loyalty e nei promozionali, ma quello che forse le manca sono certi prodotti un po' di upscale", secondo Denti, che pensa di "e Promotica può offrire per certa clientela - visto che si sta buttando anche sul settore delle assicurazioni, delle banche e delle utility - dei prodotti un po' meno di massa".Un altro focus importante sarà sulle royalty. "Sul mondo dellesto cercando di inventare un: in sostanza, ti do un anno di vacancy, quindi per un anno non mi paghi nulla e vedi come va, e poi paghi il 6-7% (mentre normalmente è il 10-12%) - afferma il co-fondatore - Paghi molto meno perché siamo in rebranding e siamo piccolini, però vogliamo farne tante eche magari non riescono a parlare con la stampa, non possono partecipare alle fiere, non usano i social in modo adeguato, e in tutte queste cose noi possiamo aiutarle".Più che ai numeri di bilancio, Denti si appassiona ai progetti e a quelle che chiama "". Gli esempi, guardando a Frendy Energy, sono nella quotazione in borsa di un’azienda senza dipendenti e nella strutturazione di strumenti atipici come il primo bond zero coupon convertibile a finestre variabili con bonus share. Per Pozzi Milano la scommessa è sbarcare a Piazza Affari con un marchio fermo da decenni e con un giro d’affari che arriva da una società acquisita da poco e per la quale è prevista una grande trasformazione.Denti ha lunga esperienza di borsa, prima da giovane come, e poi alla guida di due aziende. La prima avventura è quella con Dmail, che porta in borsa nel dicembre del 2000 sul Nuovo Mercato (da cui è uscito nel 2002). La seconda è quella con Frendy Energy, società di produzione di energia elettrica con impianti mini-idro che quota nel 2012 nella prima quotazione del nuovo AIM riformato (che ha venduto nel 2017 alla franceseper il tramite del braccio operativo italiano)."Ile quotare una piccola quota, però allo stesso tempo dare un upside enorme - spiega Denti - Partiamo con 20 milioni di fatturato, un bell’EBITDA e numeri in ordine,, il turbo del nostro brand storico e possiamo arrivare davvero in alto, rendendola anche una bella storia per il mercato"."In sostanza - aggiunge - tutta la parte di Pozzi Milano e il potenziale upside non li calcoliamo nell'operazione di quotazione e sbarchiamo in borsa solo come azienda che fa arte della tavola,vendendo solo quello che già c'è a un fondo di private equity".Toscani, che riveste il ruolo di presidente di Pozzi Milano, detiene lacirca, mentre Denti è secondo socio con il 16% del totale oltre a un gruppo qualificato di soci e imprenditori bresciani. Denti è anche CEO di Pozzi Brand, società controllata che si occupa della divisione licensing Italia e Worldwide.Denti, guardando anche alle anche alle passate esperienze con Dmail e Frendy Energy, non esclude operazioni trasformative già nel breve periodo. "Non c'è nulla di peggio che un imprenditore che si quota senza avere idee e volendo fare per tutta la vita quello che già fa - spiega - Noi. I grandi marchi sono alla ricerca di brand, questo è il più antico brand della moda mondiale, e quindi pensiamo di poter essere interessanti".Il management sta già valutando alcuni dossier per operazioni di M&A, anche se i deal non potranno essere grossi vista la raccolta contenuta (anche se l'azienda punta ad aumenti di capitale nel tempo). "Non è che possiamo fare grandi acquisizioni, ma nel tessuto italiano ci sono molte aziende piccole dove magari il passaggio generazionale sta funzionando male - afferma Denti - Abbiamo già individuato qualcosa nel campo della posaterie e della vetreria, anche se stiamo sempre coi piedi per terra, perché con 4-5 milioni di raccolta tra collocamento e warrant non possiamo fare cose incredibili. Malegata al nostro settore".In conclusione, l'imprenditore non chiude la porta a nulla, convinto che il rilancio del brand Pozzi Milano lo renderà interessante agli occhi di numerosi soggetti: "Mi interessa farmi notare dai grandi gruppi e allo stesso tempo fare licenze con le".