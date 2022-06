Prestiti arredamento: +5,5% rispetto al 2019

(Teleborsa) - Alla vigilia dell’apertura delFacile.it e Prestiti.it hanno analizzato lo stato di salute del settore deilegati proprio all’, evidenziando come, nel primo trimestre del 2022, i finanziamenti richiesti per questa finalità non solo siano tornati ai livelli pre-Covid, ma abbiano segnato addirittura una crescita rispetto al periodo pre-pandemia (+5,5% su Q1 2019)."Il ritorno ai numeri registrati nel periodo pre-pandemia è un dato positivo per il settore delle richieste di prestiti personali per la casa, segno di come gli italiani continuino ad investire nella propria abitazione, diventata, negli ultimi due anni, sempre più importante", spiega, BU Director prestiti di Facile.it.Interessante notare come il 42% delle richieste provenga da un, dato su cui hanno sicuramente influito lesui mutui dedicate ai giovani. L’importo medio richiesto è stato di 8.416 euro, in aumento dell’1,5% rispetto al primo trimestre 2019.