S&P 500, chi entra e chi esce nella revisione del paniere

VICI Properties

Cerner

Oracle

Keurig Dr Pepper

ON Semiconductor

Under Armour

IPG Photonics

Trinity Industries

Yelp

Endo International

Red Robin Gourmet Burgers

Sotera Health

Shockwave Medical

LiveRamp Holdings

Tactile Systems Technology

Vera Bradley

Ironwood Pharmaceuticals

Greenhill & Co

(Teleborsa) - S&P Dow Jones Indices ha comunicato alcune. Oltre alla classica revisione trimestrale,sostituirànell'S&P 500 (prima dell'apertura delle negoziazioni di mercoledì 8 giugno) perchè(a sua volta un costituente dell'S&P 500)in un deal che dovrebbe essere completato a breve.Altre modifiche all'S&P 500, S&P MidCap 400 e S&P SmallCap 600 verranno invece apportate per garantire che ciascun indice sia più rappresentativo della sua gamma di capitalizzazione di mercato. Le modifiche entreranno in vigore, in concomitanza con il ribilanciamento trimestrale. I mercati azionari statunitensi saranno chiusi lunedì 20 giugno, per l'osservanza del Juneteenth National Independence Day.sostituiranno rispettivamentenell'S&P 500. Under Armour e IPG Photonics sostituiranno rispettivamentenell'S&P MidCap 400. Trinity Industries e Yelp sostituiranno rispettivamentenell'S&P SmallCap 600.sostituiranno rispettivamente Urban Outfitters enell'S&P MidCap 400. Urban Outfitters e LiveRamp Holdings sostituiranno rispettivamentenell'S&P SmallCap 600.sostituirànell'S&P SmallCap 600.