Seduta positiva per le Borse europee, cresce l'attesa per la BCE

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Banca Generali

Mfe B

Sesa

Illimity Bank

Credem

OVS

GVS

(Teleborsa) -, in unaanche per l'assenza della diffusione di dati macroeconomici significativi. I due momenti centrali per i mercati saranno giovedì, con la, e venerdì pomeriggio con il. Nel primo caso, gli occhi saranno puntati sulle nuove proiezioni macroeconomiche per l'Eurozona e sulle indicazioni dei banchieri centrali su fine del QE dal terzo trimestre e aumento dei tassi da luglio.Secondo Martin Wolburg, Senior Economist di Generali Investments, arriveranno "ancora passi più misurati, dato che l'attività si modererà e i rischi di frammentazione tra paesi membri potrebbero intensificarsi". Tuttavia, alla luce degli ultimi dati, ritiene "(luglio, settembre, ottobre e dicembre) nel 2022, invece che tre".Leggera crescita dell', che sale a quota 1,075. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.851,5 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 119,3 dollari per barile, con un calo dello 0,32%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +207 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,06%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,27%, eavanza dell'1,19%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,47%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 26.793 punti.Sale il(+1,14%); sulla stessa tendenza, positivo il(+1,06%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,68%),(+2,64%),(+2,53%) e(+2,50%).di Milano,(+2,94%),(+2,71%),(+2,53%) e(+2,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%.Tra ledi maggior peso:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. 4,1%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. -4,7%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,3 Mld $; preced. -109,8 Mld $)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥).