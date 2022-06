Starbucks, Schultz rimane CEO ad interim fino ad inizio 2023

Starbucks

(Teleborsa) - Sta risultando più difficile del previsto trovare il prossimo amministratore delegato di. Il board ha concordato conche quest'ultimo. Il fondatore dell'iconica catena di caffè statunitense è tornato alla guida della società a inizio aprile, dopo le dimissioni di Kevin Johnson, presidente e amministratore delegato, che ha lasciato Starbucks cinque anni come amministratore delegato.Come già anticipato nella call con gli analisti del mese scorso, "la ricerca del CEO continua a essere sulla buona strada per". Il fatto che Schultz rimanga fino all'inizio del 2023 permette a Starbucks di attuare una "transizione senza interruzioni" garantendo "la continuità della leadership durante le festività natalizie del 2022, mentre la trasformazione aziendale continua", si legge in una nota.Starbucks si aspetta di annunciare il nuovo CEO il prossimo autunno, con il trasferimento ufficiale che avverrà nel primo trimestre del 2023. Successivamente,di Starbucks.