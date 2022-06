Stellantis positiva dopo accordo con Dipartimento di Giustizia USA

Stellantis

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per, dopo che la controllata FCA US LLC ha comunicato di aver raggiunto unin merito a un'. L'accordo include una dichiarazione di colpevolezza, una multa di 96,1 milioni di dollari e un'ammenda di 203,6 milioni di dollari sui guadagni derivanti dalla condotta. Stellantis ha sottolineato che circa 266 milioni di euro (301 milioni di dollari) erano stati precedentemente accantonati in relazione a questa materia e sono sufficienti a coprire l'ammenda e la sanzione inflitte dall'accordo raggiunto.Si muove al rialzo, che si attesta a 14,05, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,16 e successiva a 14,39. Supporto a 13,92.