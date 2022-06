Titoli dell'energia in fiamme a Wall Street su mossa Casa Bianca pannelli solari

SolarEdge Technologies

(Teleborsa) - La notizia rilanciata dalla stampa americana che la Casa Bianca sarebbe pronta a rimuovere dazi su pannelli solari importati dal Sud est asiatico, sta facendo correre i titoli legati al settore.Secondo indiscrezioni riprese da più quotidiani,sarebbe in procinto di annunciare una esenzione dai dazi della durata di due anni per i pannelli solari importati da quattro nazioni del sud est asiatico, che rappresentano circa l’80 per cento delle forniture americane di questi dispositivi. Si tratta di Cambogia, Malesia, Thailandia e Vietnam.Tra i player del comparto, volano i titoli(+4,5%),(+11,3%),(+8,1%) e(+8,6%).