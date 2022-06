Trasporti, ADR inaugura ripresa dei voli diretti di Aerolineas Argentinas

(Teleborsa) - Dopo lo top causato dalla pandemiaUna ripresa inaugurata dae dal vettore argentino con unalla presenza di rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma. Tra le personalita` presenti l'ambasciatore della Repubblica Argentina a Romachief aviation officer & transformation leader di Adr;, chief commercial officer, network and planning; e, country manager Italia. Presente anche il comandantedi Aerolineas Argentinas.Lae` operata con gli, con capacita` di 265 passeggeri, distribuiti in 2 Cabine, 22 posti in classe Business e 243 in classe Economy. Questi aeromobili – spiega Adr – sono dotati del sistema di intrattenimento a bordoBravo!, con piu` di 40 film recentemente usciti nelle sale ed oltre 400 episodi delle principali serie TV, disponibili anche in lingua italiana. L'interno delle cabine e` illuminato dal sistema "Mood Lighting" a LED variabili, che permette di creare ambientazione diversa per ogni fase del volo attraverso la modulazione delle luci in relazione alla fase di crociera. I voli saranno notturni in entrambi i sensi di percorrenza e – sottolinea Adr – assicurano ottime coincidenze sia in partenza che in arrivo."Siamo molto contenti di essere qui oggi e di riprendere i collegamenti tra i nostri due Paesi cosi` affini e dai molteplici legami di diversa natura. Come compagnia di bandiera – ha dichiarato– siamo al servizio di tutti gli argentini ed accogliere in Argentina i passeggeri italiani ci rende pieni di orgoglio"."Oggi siamo veramente lieti di celebrare il ritorno di Aerolineas Argentinas sullo scalo di Fiumicino – ha dichiarato–. La ripresa dei collegamenti diretti con Buenos Aires rappresenta un importante progresso nel percorso di ripresa rispetto al periodo di crisi che l'industria ha attraversato. Da sempre Italia ed Argentina hanno uno stretto legame ed Aerolineas Argentinas e` un partner storico che rinnova cosi` la propria fiducia sul mercato romano e sull'aeroporto Leonardo Da Vinci. Nel 2019 i voli diretti tra Roma e l'Argentina avevano raggiunto quota 360mila passeggeri, auspichiamo che la ripresa dei voli diretti contribuira` rapidamente ad un recupero e superamento di tali flussi".