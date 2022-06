Twitter in calo. Musk minaccia il dietrofront

Twitter

società che fornisce un servizio di notizie e microblogging

(Teleborsa) - Sotto pressione il titoloche perde terreno mostrando una discesa del 2,35%.A pesare sulle azioni contribuisce la minaccia di Elon Musk di ritirare l'offerta da 44 miliardi di dollari accusando il social network di non avergli permesso l'accesso a informazioni necessarie per verificare il numero di falsi account e spam.L'andamento dellanella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 39,69 USD. Primo supporto individuato a 38,33. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 41,04.