Wall Street cauta aspetta i dati sull'inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

materiali

finanziario

IBM

Travelers Company

United Health

Goldman Sachs

Amgen

Salesforce

Nike

Walt Disney

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Keurig Dr Pepper

Crowdstrike Holdings

Regeneron Pharmaceuticals

Okta

Astrazeneca

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Positiva, ma prudente la borsa di Wall Street, dal un lato spinta dallacon l'ulteriore allentamento delle restrizioni imposte con il Covid-19, dall'altro frenata per l'attesa della pubblicazione del dato sui prezzi americani. La statistica verrà rilasciata venerdì pomeriggio. La scorsa settimana è stato reso noto ilche ha evidenziato una crescita di 390.000 nuovi posti di lavoro, confermando i timori di una Fed più aggressiva sul fronte dei tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 32.908 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.120 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,26%).(+0,94%),(+0,77%) e(+0,60%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,56%),(+1,46%),(+0,92%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,33%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,57%.(+5,87%),(+5,87%),(+5,45%) e(+3,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,57%.Crolla, con una flessione del 3,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,73%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,3 Mld $; preced. -109,8 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,35 Mln barili; preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 207K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%).