Australia, continua lotta contro inflazione. Banca centrale alza tassi

(Teleborsa) - Laconferma la sua lotta contro l’impennata dell’inflazione. La banca centrale ha deciso, infatti, un ritocco all'insù dei tassi di interesse di 50 punti base. Il costo del denaro è stato così portato allo 0,85% dallo 0,35% precedente.L’istituzione ha spiegato che nel paese, i prezzi, sono aumentanti "in modo significativo" e che dovrebbero salire ulteriormente, prima di tornare nel range compreso "tra il 2% e il 3% il prossimo anno”.“L’economia australiana è resiliente - si legge nella nota che accompagna la decisione -. I bilanci delle famiglie e delle imprese versano in buone condizioni di salute” ma “una fonte di incertezza riguardo all’outlook economico è il modo in cui le spese delle famiglie si evolveranno”."L'intervento è un ulteriore passo avanti nel ritiro dello straordinario sostegno monetario messo in atto per aiutare l'economia australiana durante la pandemia" - ha dichiarato il-. "Il board prevede di compiere ulteriori passi nel processo di normalizzazione delle condizioni monetarie nei prossimi mesi. Entità e tempistica dei futuri rialzi dei tassi saranno guidati dai dati in arrivo", ha aggiunto.