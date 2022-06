Borse europee in rosso, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali. L'attesa degli investitori è tutta rivolta per la riunione della BCE di giovedì e per il dato sull’inflazione americana, in calendario venerdì.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,067. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.850 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 118,5 dollari per barile, con un calo dello 0,03%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +206 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,36%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,99%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto; seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,90%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,20%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 26.511 punti.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,69%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,25%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,25%.di Milano,(+0,98%),(+0,78%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,19%.Scende, con un ribasso del 3,17%.Crolla, con una flessione del 2,85%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,80%.Tra lepiù importanti:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. 4,1%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -4,2%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,5 Mld $; preced. -109,8 Mld $)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥).