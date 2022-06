Co-investimento fibra, TIM chiede prezzi indicizzati. AGCOM avvia valutazioni

(Teleborsa) - L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni () ha comunicato di aver "preso atto delladi TIM di modificare la proposta di impegni di co-investimento sulle reti ad altissima capacità con la previsione di un, per tener conto dell'inflazione". Il riferimento è al progetto(realizzato con KKR e Fastweb), che prevede il co-investimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica.La modifica operata "appare destinata addell'offerta di co-investimento, in quanto introduce un sistema di prezzi variabili nel tempo rispetto allo schema di prezzi costanti previsto dell'offerta presentata in data 22 dicembre 2021", si legge in una nota dell'Authority. Tutto ciò rende necessarie "nuove valutazioni di merito da parte dell'Autorità e impedisce l'ulteriore prosecuzione dell'attuale fase di consultazione europea".Lo scorso 7 aprile AGCOM aveva formulato le proprie valutazioni conclusive sulla proposta di impegni notificata da TIM e, conseguentemente, avviato la fase diper acquisire il parere di competenza, necessario per l’adozione del provvedimento finale.Dopo la richiesta di TIM di prezzi indicizzati, il Consiglio di AGCOM, "per garantire adeguata trasparenza nei confronti delle Istituzioni europee e del mercato, ha disposto (, con voto contrario della Commissaria Giomi) iltrasmesso alla Commissione e ha dato mandato ai propri uffici di procedere con i necessari approfondimenti istruttori".Saranno quindi avviatee con tutti gli operatori interessati. Una volta ricevuta l'offerta da TIM, l'Autorità riavvierà tempestivamente l'iter del co-investimento.