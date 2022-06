Giornata sicurezza alimenti, FAO: 600 milioni di malati ogni anno per malattie legate al cibo

(Teleborsa) - In occasione della, che si celebra oggi 7 giugno 2022, arriva: sono circaogni anno die ve sono circa 200 milioni di tipologie. Le malattie di origine alimentare sono responsabili diogni anno, che si potrebbero prevenire, se fossero curate. Il peso di queste malattie grava soprattutto sui poveri e sui giovani.Ricordando che gli, l'organizzazione che fa part delle Nazioni Unite lancia quest'anno lo slogan. Un tema che si traduce in cinque "call to action":si rivolge ai governi che devono garantire cibo sicuro e nutriente per tutti;fa appello ai produttori agricoli e alimentari che devono adottare buone pratiche;si rivolge agli operatori del settore che devono assicurarsi che il cibo sia sicuro;si rivolge ai consumatori che devono sapere quali cibi sono sani e sicuri;chiama in causo lo sforzo di tutti per garantirla.Gli alimenti non sicuri sono la causa di molte malattie e contribuiscono ad altre cattive condizioni di salute, come crescita e sviluppo alterati, carenze di micronutrienti, malattie non trasmissibili o trasmissibili e malattie mentali. A livello globale,e la buona notizia è che la maggior parte delle malattie di origine alimentare sono prevenibili.Per la, efficaci sistemi di sicurezza e dialimentare sonoe il benessere delle persone, me migliorare i mezzi di sussistenza, favorendo l'accesso ai mercati nazionali, regionali e internazionali.