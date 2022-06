ILPRA, operatività su azioni proprie

ILPRA

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, approvato dall’assemblea ordinaria degli azionisti il 29 aprile 2022 (per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assemblea) e avviato a seguito del CdA del 20 maggio 2022, ha, tra il 30 maggio e il 2 giugno 2022 inclusi, complessivead un prezzo medio unitario ponderato di 4,0200 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni ILPRA possiede, al 2 giugno, 92.400 azioni proprie, pari allo 0,768% del capitale sociale. Le società controllate, alla stessa data, non possiedono azioni proprie.Intanto, in Borsa, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perche si posiziona a 4,03 euro.