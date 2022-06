Istat: su prospettive vede rischi al ribasso. PIL 2022 atteso a +2,8%

(Teleborsa) -, non lontano dalla stima del DEF che è del 3,1%,, confermando un rallentamento rispetto alla forte ripresa registrata nel 2021. E' quanto rilevanel report "Prospettive per l'economia italiana nel 2022-2023".L’aumento del PIL - spiega L'istituto di statistica - sarà determinato prevalentemente dalal netto delle scorte (rispettivamente +3,2 e +1,9 punti percentuali) mentre ladovrebbe fornite un(-0,4 punti percentuali). Nullo il contributo delle scorte in entrambi gli anni.con una intensità più sostenuta nell’anno corrente (+8,8%) rispetto al 2023 (+4,2%). Iregistreranno una(+2,3% e +1,6%)., saràcon il miglioramento dell’, registrando un aumento più accentuato nel 2022 (+2,5%) rispetto al 2023 (+1,6%). Il progressivo incremento dell’occupazione è atteso riflettersi anche sulche scenderebbe sensibilmente% ed, in misura più contenuta,Quanto all'l’Istat segnala che la crescita dei prezzi al netto degli energetici importati. Una crescita che "èper poi attenuarsi, anche se con tempi e intensità ancora incerti". Si prevede che la crescita dei prezzi dei beni energetici contribuisca poi a unnell’anno corrente (+5,8%), i cui effetti dovrebbero attenuarsi nel 2023 (+2,6%).Guardando più vicino allel'Istat segnala la presenza diquali ulteriori, una flessione dele l’aumento dei. Anche le aspettative di famiglie e imprese - si segnala - potrebbero subire un significativo peggioramento.