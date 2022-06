Pago PA, Mooney è primo canale d'incasso per la Pubblica Amministrazione

(Teleborsa) -, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, ha raggiunto il traguardo di oltre 100 milioni di pagamenti effettuati sulla piattaforma nazionale pagoPA, con unarispetto all'anno precedente. "La fintech di prossimità si conferma primo canale d'incasso per la PA, grazie ad un modello che – spiega Mooney in una nota – mette insieme la capillarità di(tabacchi, bar, edicole) distribuiti su tutto il territorio nazionale e l'esperienza digitale dellche permette di gestire in totale autonomia le varie operazioni di pagamento".Sono staticome commissioni per le operazioni pagoPA.Tra ifigurano Agenzia delle Entrate e Riscossione, INPS, Regioni ed Enti Locali, i principali fornitori nazionali di utenze domestiche, Ministero della Giustizia e Ministero dell'Istruzione. Oltre il 30% delle transazioni pagoPA di Mooney sono state effettuate nel Sud e nelle Isole, mentre Lombardia e Lazio, rispettivamente con il 17% e il 15%, sono le regioni nelle quali è stato effettuato il maggior numero di transazioni nei punti vendita e online."Il traguardo raggiunto da Mooney è importante non solo in termini numerici, ma dimostra che la nostra azienda è ormai un partner strategico nei servizi di incasso di Regioni, Comuni ed Enti della Pubblica amministrazione, nonché attore fondamentale nel processo di inclusione finanziaria del Sistema Paese – ha affermato–. Il raggiungimento di questo risultato è stato possibile anche grazie al fondamentale contributo offerto dalla nostra rete che ha un importante ruolo sociale, offrendo ogni giorno un supporto cruciale nella costruzione di una vera cashless society".