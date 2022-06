Positiva Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -in scia alla ripresa del mercato azionario americano. L'indice giapponesetermina con un guadagno frazionale dello 0,24%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.In ribasso(-0,95%); sulla stessa tendenza, in rosso(-1,45%).In discesa(-1,13%); sulla stessa linea, negativo(-1,45%) dopo che la banca centrale dell’Australia ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 50 punti base, dallo 0,35% precedente allo 0,85%, citando l'aumento significativo dell'inflazione.Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,56%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%.Il rendimento per l'è pari 0,25%, mentre il rendimento deltratta 2,82%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. 4,1%)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,2%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,7%; preced. 8%).