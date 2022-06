Salario minimo, CNEL favorevole a intervento UE: "Applicare a contratti collettivi"

(Teleborsa) - "L’accordo sulla direttiva UE per il salario minimo è una buona notizia", commenta il presidente del CNEL,, intervistato da Chiara Paduano su Rainews2, commentando il via ibera a regole comuni in UE."Sono favorevole da molto tempo - sottolinea Treu - perché i poveri sono cresciuti ma. Una volta si pensava che i poveri fossero solo i disoccupati, adesso lavorare ed essere poveri è veramente un paradosso intollerabile, quindi quella del"."La direttiva dà: stabilire uncome fanno già molti Paesi ma non l’Italia, o per i Paesi che non vogliono un intervento legislativo come da noi, si devono, prevedendo salari giusti", spiega il Presidente del CNEL, ricordando che "ci sono contratti cosiddettiche non danno nessuna garanzia. Addirittura alcuni lavoratori di settori deboli non sono coperti da contratti e quindi hanno un salario di 4-5 euro all’ora: una vera vergogna"."C’è comunque una, anche da parte dei sindacati. Credo che sia un. Non è possibile vedere persone che lavorano con una paga da fame. La Germania, ad esempio, ha appena alzato il salario minimo orario a 12 euro, la Francia ha fatto una cosa simile e noi non possiamo rimanere senza", sottolinea Treu, aggiungendo "se non si ritiene che la legge vada bene, si può, affinché si applichino a tutti. Questa è la strada per noi migliore".