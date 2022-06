Salone del Mobile torna in presenza e celebra la ripartenza

(Teleborsa) - Dopo loe l’edizione speciale del Supersalone dello scorso settembre, torna a Rfinalmente nella sua formula originale - da oggi, martedì 7 giugno e fino al 12, illa manifestazione di design più importante del mondo e festeggia un importante compleanno,: oltre 2.000 espositori,che occuperanno tutti i 20 padiglioni del polo fieristico, pronti a trasformare la manifestazione in un evento speciale per Milano e non solo, sotto il segno diToccherà ai ministri per lo Sviluppo economico"Sono lieto di inviare il mio saluto ai partecipanti alla Sessantesima edizione del Salone del Mobile. Milano che, dopo le sofferte, segna il ritornoin un settore significativo dell'economia nazionale ed elemento di punta del Made in Italy.Così il Presidente della Repubblicain un messaggio alla presidente del Salone del Mobile, Milano Maria Porro."La filiera del legno e dell'arredamento è caratterizzata da elevata competitività, alta intensità di innovazione e affermata efficienzaorganizzativa e costituisce un ambito nel quale laaggiunge costantemente una delle sue massime espressioni", prosegue Mattarella. "Ne sono dimostrazioneche ogni anno riscuotono successo nei mercati globali e contribuiscono a rafforzare l'immagine dello stile italiano nel mondo", dice ancora il Capo dello Stato."La crisi internazionale in atto con l'aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa sta provocando situazioni di gravi difficoltà nell'economia globale con riverberi negativi sui segnali di ripresa dell'economia che si erano registrati nel nostro Paese"."Occorre rinnovare l'impegno delle istituzioni e di tutte le forze economiche e sociali per evitare la involuzione del ciclo economico. In questa prospettiva, il programma di riforme previsto nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza diventa centrale per rendere il nostro Paese più competitivo".non so se parlerei di ripartenza ma certamente tutte le finestre che Milano vede le sfrutta .Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'edizione 2022 del Salone del Mobile che si apre oggi, in diretta a Skytg24.In questo momento "sono cauto come è necessario che sia ma questo percorso deve portare la città a cambiare - ha aggiunto-, il tema della sostenibilità non è più una moda, faremo un lungo percorso che ci porterà alle Olimpiadi invernali. Inoltre per Milano il punto e' confermarsi una città internazionale e aperta. Al Salone quest'anno mancano i russi ma da quello che mi hanno detto ci sono tanti coreani, anche tra gli espositori.