SAS sui minimi storici: governo svedese non inietterà nuovo capitale

(Teleborsa) - Il titolo di, la compagnia aerea di bandiera di Danimarca e Svezia, è in ribasso di oltre il 12% sulla Borsa di Stoccolma e scambia sudopo che ilha comunicato chenella società. "Vogliamo essere chiari sul fatto che non inietteremo nuovo capitale in SAS in futuro", ha detto il ministro dell'industria e del commercio Karl-Petter Thorwaldsson in una conferenza stampa. Il politico ha detto che, tuttavia, proporrà al parlamento che SAS possa convertire il debito che ha nei confronti del governo in capitale."SAS vuole esprimere il suo apprezzamento per il sostegno che è stato dato dallo Stato svedese nel corso degli anni., ilper la sopravvivenza dell'azienda", si è limitata a commentare la compagnia aerea, che ora però si trova in difficoltà nel portare a termine il piano di ristrutturazione che ha presentato la settimana scorsa La, l'altra grande azionista di SAS, sta valutando come contribuirà al piano di ristrutturazione della società e, ha affermato il ministro delle finanze del paese dopo l'annuncio del governo svedese."La decisione svedese esercita una", ha affermato l'analista di Sydbank Jacob Pedersen in una nota. "Se la società non può attrarre capitali, perché la Svezia e forse la Danimarca non investiranno più soldi, questo rischia di essere un passo verso il baratro", ha aggiunto.