Somec prosegue l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 9 maggio 2022, ha comunicato di aver, dal 30 maggio al 3 giugno 2022, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 31,4853 euro, per uncomplessivo pari aA seguito delle suddette operazioni al 6 giugno, considerando le azioni proprie già in portafoglio Somec detiene 19.425 azioni proprie, pari allo 0,28% del capitale sociale.A Milano, oggi, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.