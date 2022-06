Spread sale a 209 punti: non escluso che BCE abbracci lo scudo

(Teleborsa) -sull'attesa di un, anche se gli analisti restano divisi sull'ammontare di, che probabilmente verrà a dipendere dalle dinamiche inflazionistiche da qui al mese di luglio. Nonostante il rialzo corale dei bond sovrani, per tener conto dei nuovi scenari di politica monetaria, si ripropone unache tende a privilegiare quelli più sicuriIl rendimento delad esempio è volatoa fronte di un rendimento del più sicuroUna dinamica che ha fatto allargare lo, a conferma della volatilità e dell'incertezza che permeano gli scambi sui mercati europei, tanto che il Financial Times parlava ieri di un nuovo intervento dello scudo salva-spread della BCE.Lasi riunirà, ma non sono attese per ora, collocate temporalmentesecondo le indicazioni fornite dalla Presidente Christine Lagarde e da altri membri del Board. In ogni caso l'Eurotower potrebbe rilevare una situazione disui mercati, tale damediante acquisto dei soli bond esposti, come il BTP italiano, che sconta l'alto debito pubblico del Paese. Una decisione giustificata dalla flessibilità che caratterizza l'attuale politica monetaria.A proposito dei, gli analisti diritengono più(luglio, settembre, ottobre e dicembre) ed escludono un rialzo di 50 punti il mese prossimo. Attese che fanno perno sui dati dell'inflazione, balzata a maggio al nuovo record dell'8,1% anno su anno, quattro volte superiore all'obiettivo della BCE, e sulla crescita dei salari che ha accelerato al 2,8% su base annua nel 1° trimestre, il valore più alto in oltre 10 anni. Si tratta di uno dei parametri chiave che il Consiglio Direttivo esamina per valutare gli effetti ritardati dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Inoltre vengono considerate le aspettative di inflazione di mercato a medio termine, attualmente superiori al 2% e la previsione di inflazione media nei prossimi cinque anni, al 2,1%.