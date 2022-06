TXT e-solutions, riepilogo operazioni su azioni proprie

TXT e-solutions

(Teleborsa) -ha comunicato che, dal 30 maggio al 3 giugno 2022, haper unpari ae haper unpari a, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2022.Il 30 maggio 2022 sono state trasferite complessive 117.925 azioni proprie al prezzo convenuto di 9,54 euro per azione, per dare seguito agli impegni di pagamento assunti da TXT in forza del contratto di compravendita sottoscritto in data 29 novembre 2021 per l’acquisto del 100% della società Novigo srl.Al 3 giugno , la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 1.208.275 azioni proprie pari al 9,2900% del capitale sociale.A Milano, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perche si posiziona a 10,26 euro.